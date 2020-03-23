قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إنه لا يتوقع نهاية أزمة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» إلا بحلول فصل الصيف، لافتًا إلى أن أعداد الإصابة بالفيروس تتزايد بشكل بطيء.

وأضاف «هيكل» أثناء اتصال هاتفي لبرنامج «القاهرة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحدث العربية»، مساء الاثنين، أن معدل الإصابات بفيروس «كورونا» اليوم أعلى من أمس، معقبًا: «في زيادات بتطلع ولا نستطيع نتوقع بكرة في إيه»، بحسب ذكره.

وأشار إلى أن فرض حظر التجول من ضمن الإجراءات الواردة إذا استمرت الزيادة في أعداد الإصابات، متابعًا: «سنضطر الوصول إليه إما كلي أو جزئي على حسب الحالة، حظر التجول موجود في الحسابات لأننا نريد منع الوصول إلى المرحلة الثالثة».

وذكر وزير الدولة للإعلام أن قرار حظر التجوال موجود وتنفيذه سيتم في لحظة تاريخية معينة، مؤكدًا على أن التزام الأفراد هو الأفضل حتى مع تطبيق حظر التجوال؛ منعًا لزيادة عدد الإصابات والعمل على تقليله.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ من العمر 51 عاما، ومواطن يبلغ من العمر 80 عاما، ومواطن يبلغ من العمر 73 عاما، ومواطن يبلغ من العمر 56 عاما.

ويبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.