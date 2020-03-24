أوناجم: هدفي الفوز بدوري أبطال إفريقيا مع الزمالك

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أكد المغربي محمد أوناجم مهاجم الزمالك أن هدفه الرئيسي التتويج بدوري أبطال إفريقيا مع فريقه.

وقال أوناجم في تصريحات لقناة الزمالك مساء اليوم الأثنين إن إقامة المباريات بحضور الجماهير يساهم في زيادة تألقه.

وأضاف: "الجمهور يزيد من تركيزي وإصراري بصورة كبيرة ويعطيني حماس".

وأوضح: "أحلم بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا مع الزمالك في النسخة الحالية واستمرار النتائج الإيجابية".

وأتم: "كنت بحاجة لبعض الوقت في بداية الموسم للانسجام مع الفريق".

ونجح الزمالك في التأهل للدور نصف النهائي من دوري الأبطال بعد الفوز على الترجي الرياضي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليواجه الرجاء الرياضي المغربي في الدور قبل النهائي.