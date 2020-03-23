تركيا تعلن ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1236 حالة والوفيات إلى 30

أعلن وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة أن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة 30 شخصا في تركيا حتى أمس الأحد، بينما ارتفعت أعداد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 1236 شخصا.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن الوزير قوله أمس، في تغريدة على صفحته بموقع تويتر للتواصل الاجتماعى إن فيروس كورونا المستجد المعروف باسم / كوفيد – 19 / أودى بحياة تسعة أشخاص خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما أدى إلى ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 30 حالة .

وكانت تركيا قد فرضت منذ ليلة أمس قيودا على تحركات كبار السن فوق الخامسة والستين وأصحاب الأمراض المزمنة على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويعتبر كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من أكثر الشرائح المعرضة لخطر إصابة الرئتين بفيروس "كوفيد 19".

وحظرت تركيا، التي يبلغ تعداد سكانها 83 مليون نسمة، الأنشطة فى معظم الأماكن العامة والكثير من المحلات والفعاليات الرياضية كما حظرت الصلوات في مجموعات كبيرة داخل المساجد.

كما علقت تركيا الكثير من الرحلات الجوية الدولية.