أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، وصول آخر طائرتين إلى إيطاليا مع أطباء عسكريين روس ومعدات؛ بهدف تقديم المساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19"، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وجاء في بيان الوزارة: "وصلت الفرقة الطبية الثامنة، وطائرة النقل العسكري التاسعة من طراز IL-76، التابعة لقوات الفضاء الروسية مع مجموعة من المختصين العسكريين ومعدات خاصة في مجال التعقيم، إلى القاعدة الجوية الإيطالية، براكتيك دي ماري، الواقعة إلى 30 كيلومترا جنوب غرب روما".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، إرسال سرب طائرات نقل عسكرية، مجهزة بمعدات ومتخصصين في مجال الفيروسات إلى إيطاليا؛ بهدف تقديم المساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19".

وبحسب بيان الوزارة، تم تجهيز حوالي 100 متخصص في مجال مكافحة الفيروسات، بينهم خبراء بارزون في مجال علم الفيروسات من وزارة الدفاع الروسية، للسفر إلى إيطاليا بهدف تقديم المساعدة.

وجاء في بيان الوزارة: "إن مجموعة من حوالي 100 شخص جاهزة للمغادرة، تضم فريق من كبار المتخصصين في مجال علم الفيروسات وعلم الأوبئة من وزارة الدفاع الروسية، الذين لديهم خبرة دولية كبيرة في مكافحتها، إلى جانب المعدات الحديثة لتشخيص وتنفيذ إجراءات التطهير".

وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، عن عزم بلاده إرسال مختصين ومعدات طبية لإيطاليا لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الكرملين، في بيان، إن "بوتين تحدث هاتفيا إلى رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، وتناولا الموقف بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد والإجراءات المتبعة للحد من انتشاره".

وأكد بوتين -خلال الاتصال- استعداد روسيا لتقديم مساعدة فورية لإيطاليا لمكافحة الفيروس.