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عاهل المغرب يكلف الطب العسكرى بالتعاون مع المدني لمكافحة وباء كورونا

العاهل المغربي محمد السادس
العاهل المغربي محمد السادس
الرباط - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 23 مارس 2020 - 12:22 ص | آخر تحديث : الإثنين 23 مارس 2020 - 12:22 ص

كلف الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، الطب العسكري بشكل مشترك مع نظيره المدني بالمهمة الحساسة لمكافحة وباء كورونا "كوفيد19".

وأوضح بيان للديوان الملكي صادر الليلة، أن التعليمات التي وجهها الملك محمد السادس لعبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية ، ومحمد حرمو قائد الدرك الملكي المغربي، ومفتش مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية محمد العبار، تهدف إلى التغلب و محاربة هذا الوباء، وتسهيل نقل وتبادل المعلومات بين مختلف المصالح المعنية، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته كذلك لتعبئة وسائل الطب العسكري لتعزيز الهياكل الطبية المخصصة لتدبير هذا الوباء، من خلال الطاقم الطبي وشبه الطبي للقوات المسلحة الملكية، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 23 مارس 2020.

وحث الملك محمد السادس في هذا السياق الخاص، الأطباء المدنيين والعسكريين على العمل في إطار من التعاون والتفاهم التامين، كما هو معهود فيهم، خاصة وأن الأمر يتعلق بصحة المغاربة والأجانب المتواجدين بها.


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