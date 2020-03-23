العاهل السعودي يصدر أمرا بحظر التجول من 7 مساء حتى 6 صباحا

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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا بحظر التجوال في البلاد من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.وبحسب قناة "العربية الإخبارية" فإن حظر التجوال سيتم تطبيقه اعتبارا من مساء غد الاثنين وسيستمر لمدة 21 يوما.