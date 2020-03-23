 العاهل السعودي يصدر أمرا بحظر التجول من 7 مساء حتى 6 صباحا - بوابة الشروق
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العاهل السعودي يصدر أمرا بحظر التجول من 7 مساء حتى 6 صباحا

الرياض - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 23 مارس 2020 - 1:12 ص | آخر تحديث : الإثنين 23 مارس 2020 - 1:12 ص

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا بحظر التجوال في البلاد من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.

وبحسب قناة "العربية الإخبارية" فإن حظر التجوال سيتم تطبيقه اعتبارا من مساء غد الاثنين وسيستمر لمدة 21 يوما.


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