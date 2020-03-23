أسامة ربيع: نفذنا الإجراء الصعب بإرشاد السفينة الإيطالية ذات إصابات كورونا عن بعد

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن سفينة الركاب الإيطالية COSTA DIADEMA كانت قادمة من الإمارات، لافتًا إلى أنها كانت تقل طاقم الركاب المكون من 2620 فردًا، ومن بينهم 65 حالة مصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

وأضاف «ربيع» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الهيئة أبلغت وزارة الصحة والسكان قبل الوصول بيوم، ذاكرًا أن الحجر الصحي أعلن خطورة التعامل مع السفينة بعد تفقد الأوضاع داخلها.

ولفت إلى أن الهيئة أرشدت السفينة من خلال مركبين أحدهما في مقدمتها والأخر خلفها؛ لأن الإرشاد في قناة السويس إجباري، موضحًا أن هناك 16 محطة مراقبة في القناة تراقب السفينة وخط سيرها.

وذكر رئيس هيئة قناة السويس أن هذا الإجراء الصعب يتم تنفيذه لأول مرة، متابعًا أن تواجد المرشد على السفينة الأصلية أسهل من تواجده على سفينة أخرى.

وأوضح أن بعض المرشدين تطوعوا للصعود على السفينة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى رفضه صعودهم واتخاذ الإجراء بإرشاد السفينة خارجيًا؛ خوفًا على أمن وسلامة المرشدين ومصر كلها.

وتابع: «عبور السفينة دون توقف يجنبنا العديد من المشاكل الموجودة؛ لأن السفينة سيكون لديها متطلبات عدة إذا توقفت، واتخذنا الخطر بالعبور بأفضل السبل دون التضرر من الحالة الصحية الموجودة عليها».

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، عن نجاح عبور سفينة الركاب الإيطالية COSTA DIADEMA قناة السويس، في ظل إجراء ترتيبات خاصة لدخولها القناة وإرشادها عن “بعد” من خلال طاقم إرشاد على قاطرتين مصاحبتين والتنسيق الكامل مع مكاتب الحركة ومحطات مراقبة الملاحة.