الجزائر:حزمة إجراءات فورية لمواجهة تهاوي أسعار النفط

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأحد عن جملة من القرارات الفورية لمواجهة انعكاسات تهاوي أسعار النفط جراء تفشي وباء كورونا المستجد ( كوفيد -19).

وتراجع سعر برميل النفط 50 بالمئة في الشهر الجاري مقارنة بشهر يناير الماضي، في حين كانت تتوقع الجزائر تحقيق إيرادات بنحو 34 مليار دولار في نهاية العام.

وأمر تبون، خلال ترؤسه مجلس الوزراء، بخفض قيمة الواردات من 41 إلى 31 مليار دولار، وتخفيض النفاق العام بـ30 بالمئة دون المسّ بأعباء الرواتب.

وذكرت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس تبون، طلب من شركة المحروقات سوناطراك بالتخفيض من أعباء الاستغلال ونفقات الاستثمار، من 14 إلى 7 مليارات دولار، قصد الحفاظ على احتياطي الصرف.

كما دعا إلى التوقف عن إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية، مما سيوفر للجزائر حوالي 7 مليارات دولار سنويا، وتأجيل إطلاق المشاريع المسجلة، أو قيد التسجيل، التي لم يُشرع في إنجازها، ما عدا في مناطق الظل (الفقيرة)، وكذلك المشروع المتعلّق بدراسة مستشفى مكافحة السرطان في ولاية الجلفة جنوبي البلاد.

وتم الإبقاء دون مساس على النفقات المرتبطة بقطاعي الصحة والتعليم، وتدعيم وسائل محاربة تفشي وباء كورونا، والأمراض الوبائية بصفة عامة.

وأشار بيان الرئاسة الجزائرية إلى تشجيع المنتجات الممولة بواسطة الصرافة الإسلامية والعمل على إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بها من طرف بنك الجزائر، فضلا عن التعجيل بعملية تحصيل الضرائب والرسوم، واسترجاع القروض الممنوحة من طرف البنوك الحكومية.

وتقدم وزير الطاقة باقتراحات لمواجهة تراجع اسعار النفط، تتمثل في زيادة إنتاج الأسمدة إلى أعلى مستوى، وتعزيز خدمات النقل البحري للمحروقات على المستوى الدولي، ودراسة إمكانية تصدير الكهرباء إلى بعض دول الجوار، وتخفيض واردات القطاع إلى أقصى حد ممكن، وتأجيل بعض المشاريع الاستثمارية التي لا تكتسي طابعا استعجاليا، لاسيما محطات إنتاج الكهرباء، وتجميد مناقصات اقتناء معدات النقل، مما سيوفر مبلغ مليار دولار.

وأعلنت الجزائر، أمس الأحد، ارتفاع وفيات كورونا إلى 17 والمصابين إلى 201.