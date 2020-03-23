السلطات الإسرائيلية والفلسطينية تفرض إغلاقا شبه كامل بسبب كورونا

فرضت السلطات الإسرائيلية والفلسطينية إغلاقا شبه كامل في المناطق الخاضعة لسيطرة كل منهما لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل أول إصابتين في قطاع غزة. ويعيش نحو مليوني فلسطيني في القطاع الساحلي المكتظ بالسكان تحت حكم حركة حماس.

وتحركت السلطات لاحتواء انتشار الفيروس. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، خلال مؤتمر صحفي في رام الله: "لا يجوز لجميع المواطنين مغادرة منازلهم وفقا للحجر الإلزامي حتى الساعة 10 مساء (2000 بتوقيت جرينتش)" باستثناء الرحلات إلى المنشآت الصحية والصيدليات والمصارف والمخابز ومحلات البقالة.

وأضاف أن دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة "سيكون ممنوعا منعا باتا".

وفي إسرائيل، دخل مرسوم طوارئ يأمر السكان بالبقاء في منازلهم، ووقع عليه رئيس الوزراء المؤقت بنيامين نتنياهو،إلى حيز التنفيذ فى الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش). وتم إدراج 13 استثناء بما في ذلك الذهاب إلى الوظائف الحيوية ومحلات البقالة ومنشآت الرعاية الصحية والمشاركة في المظاهرات.

كما تم السماح بالرياضة في الهواء الطلق مثل الجري وركوب الدراجات، ولكن دون مشاركة أكثر من شخصين. وتم تخفيض العدد المسموح به لممارسة الرياضة الجماعية مع تصاعد الأزمة، أولا إلى 10، ثم إلى خمسة.