كيف أنقذ فيروس كورونا رؤساء وأدخل أخرين في أزمة؟

شهدت الأونة الأخيرة انتشارًا واسعًا في أنحاء العالم لفيروس كورونا، والذي أودى بحياة آلاف الأشخاص كما أنه أصبح تهديدا كبيرا لكافة الدول اقتصاديا وسياسيا، ويسعى الجميع لمواجهته والحد من انتشاره.

وللوباء العالمي الجديد، والذي يعد أكبر كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، تأثيرات متعددة قد تمتدت لما بعد انتهاء الأزمة نفسها، ولكن من ضمن هذه التأثيرات تلك التي ألقت بظلالها على السياسة العالمية، ما جعل الفيروس المستجد يتسبب في أزمات لبعض البلاد وسياسيها، وكذلك أشعل الخلافات بين الحكومات وبعضها، بينما مثل طوق نجاة لسياسيين آخرين....

- عرقلة للتظاهرات وإنقاذ للمسئولين

في العام الماضي، اشتعلت التظاهرات في العديد من الدول منها الصين والجزائر ولبنان والعراق وتشيلي وفرنسا وغيرها من البلاد، إلا أن الفيروس هدد تلك التجمعات الاحتجاجية في بعض الدول وخفف من حدتها في الأخرى ليكون طوق نجاة الحكومات، والتي حاولت إنهاء التظاهرات ولو بالقوة.

ففي يونيو من العام الماضي اشتعلت التظاهرات في هونج كونج رفضا لمشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين، وقد استخدمت السلطات الصينية القوة لإنها التظاهرات إلا أنها فشلت في ذلك.

ومع انتشار فيروس كورونا في الصين بداية العام الجاري، حاول المتظاهرون أن يستمروا في مطالبهم إلا أن الانتشار الواسع للفيروس أجبرهم على إيقاف احتجاجاتهم منذ الثامن من فبراير الماضي.

أما عن العراق فقد استمرات التظاهرات منذ أكتوبر الماضي، لإسقاط حكومة عادل عبدالمهدي وتغيير النظام السياسي، وقد استخدمت السلطات العراقية القوة لمواجهة المتظاهرين مما أدى إلى مقتل قرابة 600 من المحتجين وغيرهم من آلاف المصابين.

وبالرغم من استقالة عبد المهدي استمرت التظاهرت، ولكن انتشار فيروس كورونا كان سببا في انخفاض حدت التظاهرات في العراق وخاصة بعد إعلان الصحة العراقية عن وجود حالات إصابة في البلاد.

كذلك توافد مئات المحتجين من السترات الصفراء في باريس يوم 14 مارس للتظاهر رغم تفشي كورونا، بعد أن أصدرت الحكومة الفرنسية منشورا رسميا يحظر جميع التجمعات غير الضرورية، لكن مئات المحتجين، يرتدي بعضهم كمامات، بدأوا في التجمع أمام محطة قطار مونبارناس وهتفوا بشعارات مناهضة لماكرون، ليعلن بعدها الرئيس حزمة قرارت للسيطرة على الفيروس، ساهمت من جهة أخرى في إخماد التظاهرات.

وبينما كانت أغلب دول العالم تعاني من كورونا، كذلك إسرائيل إلا أن الفيروس أصبح طوق نجاة لرئيس حكومتها المؤقت والذي لم يستطع تشكيل حكومة بعد 3 انتخابات، وكان ينتظر الحكم في محاكمته بتهم منها الفساد، فهو بنيامين نتنياهو، الذي يعد السياسي الأكثر حظًا، والذي استطاع الاستفادة من كورونا بتأجيل محاكمته لمدة شهرين، حتى 24 مايو، في وقت يعاني فيه من أزمات متعددة.

- مسؤولون في الحجر!

كورونا لا يميز بين وزير وغفير، هكذا بدا الحال في الدول التي تعاني من انتشاره، ففي فرنسا أصيب وزير الثقافة "فرانك ريستر" (46 عاما) بفيروس كورونا.

وقد علق الرئيس البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوسا، جدول أعماله الرسمي لمدة أسبوعين لأسباب طبية، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا وذلك يوم 9 من مارس الجاري.

أما في لندن فقد أكدت وزارة الصحة البريطانية أن التحاليل الطبية أثبتت إصابة الوزيرة، نادين دوريس، بفيروس كورونا وذلك يوم 10 من مارس.

أما عن إيطاليا التي تعتبر أكثر الدول بعد الصين في عدد الإصابات فقد أعلنت وزارة الدفاع لديها إصابة رئيس أركان الجيش في البلاد بفيروس كورونا، كما سجلت الدولة إصابة رئيس منطقة بيدمونت بالفيروس ذاته.

كما أودع كورونا ملك النرويج هارالد الخامس وزوجته الملكة سونيا في الحجر الصحي، اللذين عادا مؤخرا من زيارة دولة إلى الأردن.

وقد عزل رئيس الوزراء الكندي ترودو نفسه في الحجر الصحي بعد تأكيد إصابة زوجته بالفيروس.

وفي الولايات المتحدة، قال الجيش الأميركي إن قائد الجيش في أوروبا -إلى جانب عدد من الموظفين- ربما تعرضوا لفيروس كورونا خلال مؤتمر عقد في الآونة الأخيرة.

وكذلك أثيرت الشكوك حول إصابة الرئيس دونالد ترامب نفسه، الذي أجرى الاختبار الذي جاءت نتيجته سلبية، وذلك بعد مخالطته عدد من الشخصيات التى تبين حملها للفيروس.

ولم يفلت قائد فريق عمل الإدارة الأمريكية للتعامل مع وباء كورونا، نائب الرئيس مايك بنس الذي خضع لاختبار كورونا هو زوجته جاءت سلبية، وقالت المتحدثة باسم بنس كاتى ميلر أمس على تويتر: "سعدنا بالإبلاغ بأن نتائج اختبار كوفيد 19 جاءت سلبية لكل من نائب الرئيس مايك بنس وزوجته كمارين بنس".

أما في إيران التي تعاني بشدة من انتشار الفيروس فقد أعلنت السلطات بداية الشهر الجاري وفاة عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد مير محمدي (71 عاما)، الذي فارق الحياة في مستشفى بطهران، إثر إصابته بفيروس كورونا.

كما أعلنت إصابة "معصومة ابتكار" نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة بالفيروس، ووضعت رهن الحجر الصحي.

ومن ضحايا كورونا أيضا وزير الاتصالات البرازيلي فابيو واجنجارتن وفقا لما قاله مكتب الاتصالات التابع للرئاسة في البرازيل.

ورافق واجنجارتن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في رحلة للولايات المتحدة ونشر صورة على موقع إنستجرام يظهر فيها واقفا إلى يسار الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

- كورونا يشعل الأزمات الدولية

طالما كان الصراع التجاري والاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة في أشده، ومع انتشار الوباء ظن الكثيرون أن الحرب بين القوتين العظميين ستهدأ، إلا أن كورونا أشعل أزمة جديدة بين الدولتين.

فبعد تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية عن أن بداية ظهور فيروس كورونا كانت فى منطقة ووهان التى يتواجد بها الجيش الأمريكي وهو ما أدى لدخول المرض إلى بلده - حسب تصريحاته- استخدم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تعبير "الفيروس الصينى" فى حديثه عن فيروس كورونا المستجد كما استخدم نفس التعبير فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وقال ترامب: «لا أقدر قول الصين أن جيشنا نقل لهم الفيروس. جيشنا لم ينقل الفيروس إلى أحد».

على جانب آخر انتقد الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش الاتحاد الأوروبي لرفضه تصدير معدات طبية إلى صربيا في خضم وباء فيروس كورونا.

وقال فوسيتش بعد إعلان حالة الطوارئ في بلاده: "التضامن الأوروبي غير موجود حيث كانت قصة خيالية على الورق، وحتى اليوم، كما تعلمون، لا يمكننا حتى استيراد البضائع، وفقًا لقرارات الاتحاد الأوروبي (الذي يمنع تصدير المعدات الطبية لخارج دول الاتحاد)".