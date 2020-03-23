تباين في ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة في جنوب سيناء

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة في محافظة جنوب سيناء، من مكان لآخر، فيما استقرت أسعار اللحوم والدواجن، في ظل إقبال المواطنين على الشراء.

وقال أحمد محمد، أحد تجار الفاكهة بمنطقة توشكي بمدينة الطور، إن ارتفاع الأسعار لم تتأثر بسبب إقبال المواطنين على الشراء، وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ولكنه أرجع سبب ارتفاع الأسعار إلى فترة تغير فصول السنة وتأثر المحاصيل الزراعية بها.

وأكد محمود أن نسبة الارتفاع في الأسعار ليست كبيرة وفي حدود المعقول، خاصة أننا نحصل على الخضروات والفاكهة من سوق الجملة بالعبور، وهذا يكلف الكثير، وتوجد رقابة مشددة من قبل مديرية التموين لمتابعة الأسعار أول بأول.

وبلغ سعر كيلو الخيار 10 جنيهات، بينما بلغ سعر الطماطم 8 جنيهات، والفلفل 15 جنيها، والكوسة الكيلو وربع بـ10 جنيهات، والجزر 9 جنيهات، والباذنجان الكيلو ونصف بـ10جنيهات، والبطاطس 6 جنيهات، والبصل الأبيض الكيلو ونصف بـ10 جنيهات، والبصل الأحمر الكيلو بـ15 جنيها، والليمون 17 جنيهًا، والثوم 10 جنيهات، والبسلة 12 جنيهًا، والفاصوليا 15 جنيهًا.

وتراوحت أسعار البرتقال ما بين 6 إلى 12 جنيهًا، واليوسفي من 7 إلى 9 جنيهات، وسجل سعر الجوافة 12 جنيهًا، والفراولة 10 جنيهات، والتفاح 25 جنيهًا، والموز 10 جنيهات.

إلا أن أسعار اللحوم والدجاج والبيض استقرت أسعارها، حيث تراوحت أسعار اللحوم بين 110 و140 جنيهًا للكيلو، والفراخ 32 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر طبق البيض 42 جنيهًا.