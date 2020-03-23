وفيات كورونا تقتصر بمحافظات دمياط والإسكندرية وبني سويف

انتشار الفيروس في 24 محافظة.. وقرار وقف المدارس أثر على عدد الإصابات

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، أن حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، التي تم الإعلان عنها مساء أمس الأول الأحد، كانت لسيدة من قرية الروضة بمركز فارسكور بمحافظة دمياط، وصيدلاني بمحافظة الإسكندرية، وعامل بمحافظة بني سويف، إلى جانب لواء الجيش الذي توفي خلال حملة التطهير من كورونا.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن إصابات فيروس كورونا وصلت لـ24 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأضاف مجاهد، في تصريحات صحفية، أن الإجراءات بغلق المدارس أثر بشكل كبير في أعداد المصابين يوميا، لافتا إلى أن المخالطة لا تقتصر على التجمعات التجارية والمقاهي والمطاعم فقط، وإنما أيضا في المدارس والجامعات والسينمات والمسارح.

وذكر أن قرار وزير الأوقاف، بتعليق الصلاة في المساجد وصلاة الجمعة، إضافة إلى القرارات الأخرى للحكومة، ستساهم كثيرا في سرعة عبور مصر من الأزمة.

وتابع: "مصر حتى هذه اللحظة في السيناريو الثاني للتعامل مع كورونا، ونبذل قصارى جهدنا كي لا نصل إلى المرحلة الثالثة التي يصعب فيها تحديد مصدر الإصابات، الدولة بدأت في اتخاذ الإجراءات الاحترازية منذ إعلان منظمة الصحة العالمية بوجود الفيروس في مدينة ووهان الصينية".

وذكر أن الوزارة تسير على خطى دقيقة طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن الفيصل هو استجابة المواطنين لمناشدات وإجراءات الحكومة الاحترازية، يجب اتخاذها بمحمل الجد من أجل العبور بأقل خسائر.

وحذر من بعض الجهات التي تدعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إجراءها لتحاليل فيروس كورونا، مؤكدا أن المعامل المركزية لوزارة الصحة فقط هي المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عاما، ومواطن يبلغ من العمر 80 عاما، ومواطن يبلغ من العمر 73 عاما، ومواطن يبلغ من العمر 56 عاما.

ويبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

وأكدت الوزارة ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وأشارت الوزارة إلى خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.