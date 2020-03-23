مقتل قياديين بطالبان وإصابة ثلاثة في عملية للقوات الأفغانية شمال البلاد

قتل اثنان من قياديي حركة طالبان وأصيب ثلاثة مسلحين آخرين إثر عملية نفذتها القوات الأفغانية في إقليم فارياب الشمالي، ردا على هجوم شنته طالبان على نفس الإقليم.

وقال فيلق شاهين 209 التابع للجيش الأفغاني -في بيان نقلته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم الاثلنين- إن المسلحين شنوا هجوما على منطقة جورزيوان فجر اليوم.وان قوات الدفاع الوطنية الأفغانية وقوات الأمن ردت على هذا الهجوم وقتلت قاري مينحاج والملا فرقاني القياديين بالحركة.

كما أسفر الهجوم عن إصابة ثلاثة مسلحين آخرين وفقا للبيان، مشيرا إلى أن قوات الأمن لم تتكبد أي خسائر في الأرواح.