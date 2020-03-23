الجيش اليمني: تحرير مواقع جديدة من قبضة الحوثيين شرقي البلاد

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أعلن قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية مساء اليوم الاثنين، تحرير مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في محافظة الجوف، شرقي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان صحفي، إن وحدات من قوات المنطقة العسكرية السابعة مسنودة بالمقاومة الشعبية، شنت هجوماً مباغتاً استهدف موقعاً تتمركز فيه ميليشيات الحوثي في شرق مديرية الصفراء بين محافظتي مأرب والجوف.

وأكد المركز أن المعارك انتهت بتحرير الجيش "مواقع جديدة في منطقة المرازة شرق الصفراء، كما تمكن من استعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة".

وأشار المركز إلى أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش استهدف تجمعات وآليات للميليشيات في المنطقة" وأسفر القصف عن تدمير مدرعتين ومقتل وجرح العديد من عناصر الميليشيات".

وفي محافظة البيضاء وسط اليمن، أكد المركز الإعلامي للجيش إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي في جبهة قانية شمال المحافظة.

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن.

وتشهد محافظات الجوف ومأرب والبيضاء معارك عنيفة بين الطرفين منذ نحو شهرين، تمكن فيها الحوثيون من السيطرة على أجزاء واسعة من محافظة الجوف و مواقع أخرى.