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مصرع طفلة أسفل مقطورة جرار زراعي بالدقهلية

جثة الطفلة - ارشيفية
جثة الطفلة - ارشيفية
نعمان سمير
نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 5:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 5:34 م
لقيت طفلة مصرعها، اليوم الثلاثاء في حادث سير، أسفل جرار زراعي بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية ببلاغ لقسم شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام، بوصول الطفلة چنا أحمد کارم، 10 سنوات تلميذة، ومقيمة طرف أسرتها في منطقة دقادوس دائرة القسم، جثة هامدة ادعاء حادث طريق.

وبانتقال الضباط والفحص وسؤال والدتها أقرت بأنه أثناء سير "السعيد ط. م" 39 سنة عامل، ومقيم بذات العنوان، بالجرار الزراعي ملكه في أحد الشوارع بالمنطقة محل سكنها اصطدم بكريمتها مما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها، واتهمت قائد الجرار الزراعي بالتسبب في ذلك.

وأمكن ضبط الجرار الزرعي وقائده، وبمواجهته أقر بأنه حال سيره بالجرار الزراعي فوجئ بالطفلة المتوفاة تستقل المقطورة الأولى فانزلقت قدماها وسقطت أسفل عجلات المقطورة الثانية؛ مما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها.

وتم التحفظ على الجرار الزراعي ومقطورتين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱ / ۲۷۲۷ جنح قسم ميت غمر، وجاري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

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