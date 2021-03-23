منه فضالي تروج لفيلمها الجديد مفلح باشا

روجت الفنانة منة فضالي، لفيلمها الكويتي الجديد "مفلح باشا"، عبر حسابها على فيسبوك.

ونشرت فضالي، البوستر الرسمي للفيلم، الذي يحمل صورتها بجانب الفنان أحمد رزق والفنان الكويتي نايف الراشد، وعلقت: "قريبا في عيد الفطر المبارك، مع نايف الراشد في الفيلم الكوميدي مفلح باشا، وبطولة أحمد رزق ومنه فضالي وأحمد بو سيف وزينب كرم وخالد احمد وشجون الماجد".

وتابعت: "كلمات الأغاني الشيخ دعيج الخليفة الصباح، وألحان سرجان في الهند، وغناء إسراء الحسيني، والفيلم تأليف وإخراج نايف الراشد".

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويتناول العديد من الموضوعات الاجتماعية بحس ساخر، وتم تصوير أحداثه بين الكويت ومصر.