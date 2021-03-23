الإمارات تعلن استثمار 10 مليارات دولار في إندونيسيا

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أعلنت دولة الإمارات استثمار مبلغ عشرة مليارات دولار، من خلال أجهزتها وأدواتها الاستثمارية الحكومية والخاصة، مع هيئة الاستثمار الإندونيسية، التي تعد الصندوق السيادي الإندونيسي.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، ستركز الاستثمارات على قطاعات استراتيجية في إندونيسيا، تشمل البنية التحتية والطرق والموانئ والسياحة والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية الواعدة التي تحظى بآفاق وإمكانيات كبيرة للنمو والمساهمة في تعزيز النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في إندونيسيا.

وكان رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، أعلن في فبراير الماضي تعيين أعضاء المجلس الرقابي والتنفيذي لهيئة الاستثمار الإندونيسية، التي تم تشكيلها بموجب القانون الشامل لخلق فرص العمل والذي تمت إجازته في أكتوبر 2020.

وترتبط الإمارات وإندونيسيا بعلاقات سياسية واقتصادية وثقافية قوية ومتنامية، وبدأت العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين في عام 1976.