 سفير ألمانيا بالقاهرة: برلين تحتاج إلى ملايين من العمالة المصرية في مجالات معينة - بوابة الشروق
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سفير ألمانيا بالقاهرة: برلين تحتاج إلى ملايين من العمالة المصرية في مجالات معينة

أسماء الدسوقي
نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 12:47 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 12:47 ص

قال سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، الدكتور سيريل جان نون، إن سوق العمل الألماني يحتاج إلى ملايين من العمالة المصرية في مجالات معينة في ظل أزمة كورونا.

وأضاف نون، في لقاء خاص ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الاثنين، أن دخول المصريين إلى ألمانيا بطريقة شرعية للانخراط في سوق العمل موقف يمثل مكسبًا للطرفين.

وأكد حاجة ألمانيا إلى العمالة المصرية، خاصة أن العديد من المصريين الموجودين في ألمانيا يتحدثون اللغة الألمانية، مضيفًا: «سوق العمل في ألمانيا لا يزال منفتحًا، إضافة إلى أن العمالة المصرية التي تأتي إلى القاهرة من هناك مدربة ويحضرون معهم الخبرات».

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