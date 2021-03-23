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﻿﻿صناع السفر الأمريكيون يطالبون باستئناف سوق الرحلات الدولية أول مايو

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 6:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 6:39 ص

دعا عدد من كبار قادة صناعة السفر بالولايات المتحدة، الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتطوير خريطة طريق بحلول أول شهر مايو المقبل، لإعادة تشغيل سوق السفر الدولي خلال فصل الصيف للعام الجاري.
وطلب هؤلاء القادة ومن بينهم مسئولو اتحادات شركات الطيران والفنادق الأمريكية، من البيت الأبيض المشاركة مع أصحاب الأسهم بهذه الشركات في وضع هذه الخريطة التي تراعي كافة قواعد السلامة والوقاية.
وقال هؤلاء القادة -في خطاب إلى منسق فريق البيت الأبيض للاستجابة لجائحة كورونا- إن هذه الخطة قد تشجع المسافرين على الاستعداد والالتزام بالمتطلبات عندما يتم فتح مسارات الرحلات الدولية القادمة أو المغادرة.
ولفت هؤلاء القادة إلى أن استئناف الرحلات الآمنة القادمة للولايات المتحدة حتى 4 يوليو وصلت إلى متوسط 40% من مستويات عام 2019 بالنسبة لباقي العام الجاري، ومن شأن ذلك إضافة 30 مليار دولار من الإنفاق، وكذلك عودة 225 ألف وظيفة أمريكية

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