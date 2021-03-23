تراجع حاد لأسعار النفط مع عودة القلق بشأن الطلب

تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع عودة المخاوف بشان تعافي الطلب على الطاقة في ظل تمديد إجراءات الإغلاق لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد في عدة مناطق من أوروبا وتباطؤ عمليات التطعيم ضد الفيروس.

يأتي ذلك في حين اتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وقادة 16 ولاية اتحادية ألمانية أمس على فرض إغلاق صارم خلال موسم عيد الفصح في ظل ارتفاع استثنائي لعدد الإصابات الجديدة بالفيروس في ألمانيا وهو ما أطلق عليه اسم "الموجة الثالثة" من الجائحة.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 3.8 دولار أي بنسبة 6.2% إلى 57.76 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل. كما تراجع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بمقدار 4.02 دولار أي بنسبة 6.21% إلى 60.60 دولار للبرميل.