الحكومة الألمانية تقرر تشديد إجراءات الإغلاق في عيد الفصح بسبب كورونا

قررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فرض إغلاق صارم في عيد الفصح، وإقرار قيود على حرية التنقل، حتى منتصف أبريل المقبل؛ بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا.



وأشار موقع قناة "إيه أر دي" الألمانية، في تقرير اليوم الثلاثاء، إلى أن الزيادة الإضافية في عدد إصابات كورونا، تدفع الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات الألمانية إلى أشد إغلاق منذ بدء الوباء قبل عام.



وطبقا للتقرير، سيتم تطبيق إغلاق صارم من الأول إلى الخامس من أبريل المقبل، أي من خميس العهد إلى يوم عيد الفصح، إذ سيتم إغلاق الحياة العامة والاقتصادية والخاصة إلى حد كبير، من أجل كسر الموجة الثالثة من الوباء، موضحا أنه سيتم تمديد الإغلاق لمكافحة جائحة كورونا حتى 18 أبريل.