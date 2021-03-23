جونسون يفوز بتصويت البرلمان البريطاني على أحكام الإبادة الجماعية

تمكنت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين، من التغلب بفارق ضئيل على تمرد من قبل أعضاء حزبه المحافظ بعد أن مارسوا الضغط من أجل منح المحاكم في المملكة المتحدة سلطة البت في قضايا الإبادة الجماعية ، وهي خطوة كانوا يأملون أن تمنع الحكومة من إجراء اتفاقات تجارية مع البلدان التي تبين أنها ترتكب تلك الجريمة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للانباء.

وجاءت نتيجة تصويت مجلس العموم البريطاني ضد ما يسمى بتعديل "غني"

لمشروع قانون التجارة بواقع تأييد 300 لصالح القانون مقابل اعتراض 318 عليه.

يذكر أن جونسون واجه آخر تمرد لحزب المحافظين بالمملكة المتحدة بشأن حقوق الإنسان لأقلية الإيغور بالصين.

وتمكن جونسون بصعوبة من هزيمة تمرد المحافظين على اتفاقية التجارة والإبادة الجماعية.