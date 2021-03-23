إعدام 300 كيلو مواد غذائية متنوعة و50 لتر زيت طعام محروق في المنصورة

أجرى فريق مراقبة الاغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، تحت إشراف الدكتور سعد مكي وكيل الوزارة، بالمرور على 20 منشأة غذائية (مطاعم، وكافيهات، ومصانع وأسواق) للتأكد من الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك استعدادًا لشهر رمضان المبارك، حيث تم شن حملة مكبرة مشتركة بين مديرية الصحة بالدقهلية، والطب البيطري، وإدارة البيئة بالمحافظة، ومديرية التموين على بعض المصانع، حيث تم ضبط 3950 كيلو مخللات فاسدة.

كما تم إعدام 300 كيلو أغذية متنوعة، و50 لتر زيت محروق، وتم سحب 32 عينة، وإرسالها للمعمل المشترك للتحليل والفحص؛ للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

فيما تم تحرير 22 محضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإداري لـ9 منشآت لعدم وجود ترخيص وإيقاف التشغيل لـ3 منشآت لوجود خطر داهم بهم على الصحة العامة، بالإضافة إلى تنفيذ قرار النيابه في المحضر رقم 19555 لسنة 2020 بإعدادم 35 كرتونة شيبسي متنوعة بإجمالي وزن 50 كيلو.