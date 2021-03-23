عُثر على دولفين نافق أمام الشاطئ العام بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء، ويبدو أنه اصطدم بأحد المراكب أو حفارات البترول.

وتعد هذه المرة الثانية خلال العام الجاري، يظهر دولفين نافق على نفس الشاطئ، وكان قد عثرعلى دولفين نافق في نهاية شهر يناير الماضي بنفس المنطقة.

وتلقت غرفة عمليات محافظة جنوب سيناء بلاغًا يفيد العثور على دولفين نافق أمام الشاطئ العام الجديد بطور سيناء، وعلى جسمه أثار إصابات، ويبلغ طوله نحو متر، ووزنه يصل إلى نحو 45 كيلو جرام.

وقال مصدر بفرقة عمليات جنوب سيناء، إنه جرى إخطار قطاع محميات جنوب سيناء، لإرسال فريق من المتخصصين لمعاينة الدولفين النافق، لتحديد أسباب الوفاة، ودفنه بطريقة علمية.

وأوضح المصدر، أنه يبدو من المعاينة الأولية، أن الدولفين لم يتعرض لهجوم من قبل اسماك القرش، وقد يكون اصطدام بأحد رفاس المراكب أو الحفارات البنرول، أو قد يكون النفوق بسبب ابتلاع أكياس البلاستيك اعتقادًا منه أنها قناديل البحر فحدثت مشكلة في الأمعاء.