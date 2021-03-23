 الأردن يبدأ تطعيم الكوادر الطبية بالقطاعين العام والخاص ضد كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأردن يبدأ تطعيم الكوادر الطبية بالقطاعين العام والخاص ضد كورونا

عمان - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 12:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 12:07 م
بدأت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، في تطعيم الكوادر الطبية العاملة في القطاعين العام والخاص بلقاح ضد فيروس كورونا، من المسجلين رسمياً على رابط التسجيل المخصص لتلقي الطعوم، من الذين لم يصابوا سابقاً بالفيروس، وبما ينسجم مع الإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في وزارة الصحة.

وبينت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)- أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية خط الدفاع الأول من خطر العدوى بفيروس كورونا بينهم، خاصة للفئات الأكثر تعرضا للخطر؛ نظراً لتعاملهم المباشر مع المصابين أو المخالطين لهم، بما يكفل الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية بكفاءة عالية لجميع السكان على أرض المملكة.

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