وزير الشباب ورئيس جامعة عين شمس يفتتحان مؤتمر ومعرض رواد 2021 للتخطيط الوظيفي والتأهيل لسوق العمل

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أمس، مؤتمر ومعرض رواد ٢٠٢١ للتخطيط الوظيفي والتأهيل لسوق العمل، والذي تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب الإدارة العامة لتدريب الشباب.



وقال صبحي، إن هذا الحدث هو الأهم لشباب الجامعات وحديثى التخرج الذى ترعاه وزارة الشباب والرياضة، مشيداً بدور الجامعات المصرية في تعاونها الفعال والشراكة الاستراتيجية بينهما، مؤكدا على رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي والرؤية المستقبلية التكاملية للدولة المصرية في التخطيط والتفكير المستقبلي ومراعاة التغيرات السريعة واحتياجات الشباب المصري وتأهيله وتدريبه من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.



وأشار صبحي، إلى أن العديد من المبادرات التي تنفذها الوزارة من أجل ربط الشباب بسوق العمل من خلال خروج مجموعة من المفاهيم وأهمها ريادة الأعمال وبنك التوظيف والمؤتمر المنعقد في صميم الموضوع النقاش، متمنياً خروج توصيات وأفكار من الشباب لبلورتها والعمل على عملية الربط ودراسة المشكلات.



ولفت إلى أن فعاليات المؤتمر تتضمن معرضاً للتدريب والتوظيف لمجموعة كبيرة من الشركات والبنوك، بالإضافة الي جلسات نقاشية لأكثر من 30 خبير حول أهم قضايا التخطيط الوظيفى ومهارات سوق العمل والتحديات التى تواجه العديد من الشباب بحضور كبير لرجال الأعمال والرموز المجتمعية، وكذلك تكريم لأوائل الجامعات والشباب المتميزين، وتقديم الشركات والبنوك الراعية منح تدريبية مجانية لأكثر من مائة شاب.

من جانبه، أشار رئيس جامعة عين شمس، إلى أهمية موضوع ملتقيات التوظيف وأهمية الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة وكافة الجهات المعنية والتي تعمل سوبا من تأهيل وتدريب الشباب لإيجاد فرصة عمل مناسبة تلائم احتياجات سوق العمل، موضحاً أن هناك مركزاً لتنمية مهارات شباب الخريجين وحديثي التخرج بالجامعة بالتعاون مع الوزارة.



وأضاف المتيني، أن كافة الجهات المعنية ستقوم برصد أي تغيرات في عالم سوق العمل والعمل علي ربطها بالشباب في ظل التحول الرقمي والتكنولوجيا المتسارعة حول العالم والثورة الصناعية.

ويناقش المؤتمر استراتيجية التدريب وتنمية مهارات الشباب فى إطار رؤية مصر 2030، مهارات التخطيط لبناء المستقبل الوظيفى، التخطيط الوظيفى ومجالات العمل فى البنوك والمؤسسات المصرفية، التخطيط الوظيفى والعمل فى قطاعات المحاسبة والمراجعة والتمويل، تحليل سوق العمل فى إطار التحولات الرقمية المُعاصرة، تطور المجالات الوظيفية للعمل فى قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، المجالات الوظيفية للعمل فى مؤسسات الاستثمار وشركات الأوراق المالية.