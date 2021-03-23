قال الشيخ عبدالمنعم الجمال الإمام والخطيب بمديرية أوقاف البحيرة، إن الإسلام لم يكن يوما دينا جامدا أو ضد التطور، مشيرا إلى أن قضية تنظيم الأسرة قضية محسومة فقهيا منذ زمن طويل.



وأضاف أن الصحابة لجأوا إلى العزل لمنع الإنجاب، وأن النبي لم ينهاهم عن ذلك؛ ما يؤكد أن تنظيم الأسرة مباح وليس حرام.



وقال الجمال، إن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة، وأعطى لها حقوقها كاملة، بعد أن كانت مسلوبة الحق في عصر الجاهلية، لافتا إلى أنه إذا كانت المرأة تحصل على ميراث يوازي نصف الرجل في حالة واحدة فإنها تحصل على أكثر من الرجل في حالات أخرى متعددة.



جاء ذلك في إطار الندوة الإعلامية التي عقدها مركز إعلام مديرية التحرير، اليوم، بمعهد فتيات وادي النطرون الأزهري بالتنسيق مع إدارة التعليم الأزهري.