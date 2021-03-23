النيابة العامة في النرويج تطالب بالسجن 4 أعوام على متهمة بدعم تنظيم داعش

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، أن النيابة العامة في النرويج المعنية بمحاكمة امرأة متهمة بدعم تنظيم داعش، في سوريا، طالبت بسجنها لمدة أربعة أعوام.

وقال ممثل الادعاء جير إيفانجر، في بيانه الختامي أثناء المحاكمة: "لقد سافرت المتهمة إلى سوريا طواعية، ومن وجهة نظر الادعاء، فإن هذا الاختيار يكشف عن الكثير فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء "إن تي بي" عن محكمة أوسلو الجزئية.

وكانت المدعى عليها سافرت إلى سوريا في فبراير من عام 2013، وقد تزوجت من ثلاثة مسلحين أجانب في سوريا، خلال الفترة بين عامي 2013 و2019، ومكنت أزواجها من القتال في صفوف تنظيم داعش، من خلال رعايتها للأطفال والقيام بأعمال المنزل.

وتمت إعادة السيدة -30 عاما-، التي ولدت في باكستان ونشأت وعاشت في أوسلو، في يناير من عام 2020، مع طفليها الصغيرين، الذي كان أحدهما يعاني من حالة مرضية سيئة.

ومن المقرر أن يلقي الدفاع بيانه الختامي غدا الأربعاء، في المحاكمة التي بدأت في الاول من مارس.