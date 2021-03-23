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مستشار الرئيس للصحة: لم نرصد أي أعراض جديدة لفيروس كورونا

الدكتور محمود عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية
الدكتور محمود عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية
هديل هلال:
نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 11:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 11:24 ص

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن وزارة الصحة تتابع الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر ونوعيتها وعددها ومدى شدة المرض، نافيًا رصد أي أعراض جديدة.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الثلاثاء، أن الأعراض المرصودة لا تختلف عن الظاهرة خلال العام الماضي، موضحًا أنها تتسم بنفس الدرجات والشدة.

وأوضح أن الدليل على ذلك أن العدد الأكبر من المصابين بـ«كوفيد - 19» يُعالج منزليًا، قائلًا إن «الحالات التي تدخل المستشفيات والعناية المركزة متشابهة من حيث شدة المرض والأعراض الإكلينيكية والسريرية».

وأكد مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية أن وزارة الصحة ستعلن أي شيء يرصد طبيًا وعلميًا بالنسبة لفيروس كورونا، معلقًا: «نسعى لصالح المجتمع والمواطن المصري».


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