 رئيس وزراء إثيوبيا: سنواصل بناء سد النهضة كما وعدنا.. ونواجه تحديات مالية وسياسية - بوابة الشروق
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رئيس وزراء إثيوبيا: سنواصل بناء سد النهضة كما وعدنا.. ونواجه تحديات مالية وسياسية

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 1:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 1:36 م
قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن بلاده سوف تستكمل بناء سد النهضة كما وعدت، مؤكدًا أنها لن تتخلى عن هذا المشروع، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «الشرق» الإخبارية، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وأشار إلى أن السد يواجه عددًا من التحديات بما فيها المالية والسياسية، متابعًا: «سنستمر في مسارنا دون الإضرار بمصر والسودان، لا نريد العيش في الظلام. نريد توليد الطاقة الكهربائية».

وعقد مجلس النواب الإثيوبي جلسته العادية الحادية عشرة للعام السادس بحضور رئيس الوزراء آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، لتناول مجموعة من القضايا والرد على استفسارات أعضاء مجلس النواب.

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