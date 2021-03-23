تشهد مدن و قرى سوهاج، اليوم، عاصفة ترابية، تنوعت شدتها بين مكان وآخر في نطاق المحافظة.

وتسببت العاصفة في انخفاض للرؤية على الطرق الزراعية والصحراوية، وأدت إلى خلو الشوارع من المارة نظراً لسوء الأحوال الجوية ونشاط الرياح الملحوظ والأتربة.

فيما رفع طارق الفقي، محافظ سوهاج، درجة الاستعداد القصوى في المحافظة، وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لعدم استقرار الأحوال الجوية.

وكلف المحافظ الأجهزة المعنية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية، وتفعيل غرف العمليات، وتشكيل فريق عمل للتدخل السريع، لمواجهة أى طوارئ.