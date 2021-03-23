 روسيا وأمريكا تؤكدان أهمية مواصلة المشاورات حول قضايا أمن الفضاء - بوابة الشروق
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روسيا وأمريكا تؤكدان أهمية مواصلة المشاورات حول قضايا أمن الفضاء

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 8:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 8:31 م

أكدت روسيا وأمريكا، اليوم الثلاثاء، أهمية مواصلة الحوار بما يخض قضايا أمن الفضاء.

وأشار بيان لوزارة الخارجية الروسية - أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - أن ذلك جاء خلال المشاورات الروسية الأمريكية حول قضايا أمن الفضاء التي عُقدت اليوم من خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس.. مضيفة "جرى تبادل لوجهات النظر حول مجموعة واسعة من المشاكل المتعلقة بضمان سلامة الأنشطة الفضائية".

وكان المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أشار في تصريحات سابقة، إلى أن روسيا تقدر التعاون مع الولايات المتحدة في مجال الفضاء وتأمل باستمراره.

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