قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي لوزارة الصحة، إن الوزارة خصصت جزءًا من اللقاحات للحجاج والمعتمرين خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى عقد اجتماع بين وزارات الصحة والسياحة والداخلية للاتفاق على آلية الإعداد لتطعيم الفئات التي ستؤدي فريضة الحج هذا العام.

وعن زيادة نسبة إصابات كورونا بالصعيد، أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الاثنين، أن تلك الزيادة ترجع إلى التراخي في عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، ذاكرًا أن الرحلات التي تمت لمحافظتي الأقصر وأسوان خلال الفترة الماضية أدت إلى ارتفاع أعداد الحالات؛ نظرًا لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية.

وأشار إلى ضرورة وجود خطاب موجه إلى المواطنين من جانب وسائل الإعلام بأهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الوقائية، مؤكدًا أن مصر لا تزال في الموجة الثانية من كورونا، ولم تدخل الثالثة بعد.

وأوضح أنه لا يمكن الحكم بأن مصر تشهد زيادة في الأعداد، خاصة مع تذبذب الأعداد سواء بالزيادة أوالنقصان خلال الفترة الحالية، مضيفًا أن أعداد الإصابات حاليًا في الحد المقبول.