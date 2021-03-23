أمريكا تمنح عقودا لتطوير رؤوس حربية للدفاع الصاروخي

قال مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية إن وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية تخطط لمنح عقود تصل قيمتها إلى 800 مليون دولار لفريقين من بين 3 فرق متنافسة في الصناعة من أجل تطوير "الجيل التالي المعترض" لوقف الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الكورية الشمالية، كجزء من الجهد الذي سمحت به كاثلين هيكس، نائب وزير الدفاع الأمريكي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسئول قوله إن منح العقود يمكن أن يتم خلال الأسبوع الجاري، حيث تخطط وكالة الدفاع الصاروخي لاختيار فائزين بعقود التصميم والتطوير من 3 فرق بقيادة شركة نورثروب جرومان وشركة لوكهيد مارتن وشركة بوينج.

ووافقت هيكس على المضي قدمًا في مرحلة التصميم الأولية للسنة المالية 2022 و2023 مع الالتزام بنهج أكثر قوة لإدارة المخاطر في البرامج الرئيسية، وفقًا للمسؤول.

يذكر أن هذا القرار هو أول قرار رئيسي للمشتريات في ظل قيادة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

ويسعى برنامج "الجيل التالي المعترض" إلى تطوير وإدخال جيل جيد بحلول عام 2028 تقريبًا ليحل محل مشروع اعتراض صاروخي فاشل كلف 1.2 مليار دولار قبل أن يتم إلغاؤه في أغسطس.