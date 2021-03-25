اليونان تعتزم السماح بدخول الأشخاص الذين حصلوا على تطعيم كورونا لأراضيها

قال متحدث باسم وزارة السياحة اليونانية لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، اليوم الثلاثاء، إن اليونان ستسمح بدخول المسافرين القادمين من دول أوروبية أخرى وإسرائيل لاراضيها طالما كانوا حاصلين على لقاح فيروس كورونا.



وأضاف المتحدث، أنه سوف يتم نشر قرار حكومي بهذا الشأن في وقت لاحق من اليوم.



وسوف ينص القرار على أنه سوف يتعين على المسافرين الحاصلين على اللقاح إظهار ما يدل على تلقيهم اللقاح فقط ، ولن يتعين عليهم الخضوع للحجر الصحي أو تقديم شهادة تثبت خلوهم من الفيروس لدى دخول البلاد.



ولم يتضح متى سوف تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ.



وتسعى الحكومة اليونانية منذ بداية العام لإقرار تبني جواز سفر أوروبي للملقحين من أجل إنعاش قطاعها السياحي المتعثر، الذي يمثل عادة خمس الاقتصاد اليوناني.