 8 آلاف و332 من الكوادر الطبية بالأردن يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا - بوابة الشروق
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8 آلاف و332 من الكوادر الطبية بالأردن يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

التطعيم بلقاح كورونا
التطعيم بلقاح كورونا
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 6:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 6:12 م

أعلنت عمليات خلية الأزمة في المركز الأردني للأمن وإدارة الأزمات، اليوم الثلاثاء، أنه واستمراراً للخطة الوطنية لتطعيم أكبر عدد ممكن من الكوادر الطبية، وفي ضوء تخصيص اليوم لتطعيم الكوادر الطبية في القطاعين العام والخاص، فقد تلقى ما مجموعه 8 آلاف و332 من الكوادر الطبية الجرعة الأولى، وَسوف يتم تحديد مواعيد جديدة يعلن عنها في حينه.

وأشارت الخلية - في تصريح مقتضب نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - إلى أن إجمالي عدد المسجلين على منصة التطعيم ضد فيروس كورونا بلغ 726ألف و652 شخصاً، كما بلغ إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح 243 ألفا و223، وعدد الحاصلين على الجرعة الثانية 63 ألف و540 شخصاً.

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