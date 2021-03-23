الهند تسرع حملة التطعيم مع تزايد أعداد إصابات الموجة الثانية من كوفيد-19

بدأت الحكومة الهندية واحدة من أكبر حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في العالم لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاما حيث تكافح الدولة التي يبلغ عدد سكانها 4ر1 مليار نسمة مع عودة ظهور العدوى وسط توترات بشأن تأخر إمدادات اللقاح إلى البلدان الأخرى.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن وزير الإعلام والإذاعة، براكاش جافاديكار، قوله بعد اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إن أي شخص فوق هذا العمر يمكنه تلقي جرعات اللقاح في المستشفيات الحكومية والخاصة ابتداء من الأول من أبريل.

وقال إنه حتى الآن، تم تطعيم 5ر48 مليون شخص بما في ذلك العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في المجال الطبي، والذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما وأولئك المعرضين للخطر الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاما.

وجاء التحرك لتوسيع شبكة التحصين في الهند وسط دعوات واسعة النطاق لتوسيع الحملة حيث ارتفعت الإصابات الجديدة في الأسابيع الأخيرة إلى أكثر من 40 ألف إصابة يوميًا من حوالي ربع هذا العدد في فبراير.

وبينما ترددت الهند في إعادة فرض عمليات الإغلاق بعد أن فشلت عملية الإغلاق المتعجلة في العام الماضي في وقف انتشار المرض وألحقت أضرارًا اقتصادية بالغة، هناك مخاوف متزايدة من أن الحكومة الوطنية وحكومات الولايات قد تحتاج إلى تشديد قيود الحركة للسيطرة على المرض.