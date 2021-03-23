فريق نافالني يحاول تعزيز الدعم لمظاهرات في عموم روسيا

قال الفريق الداعم للمعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، إنه سيعلن الموعد التالي للاحتجاجات الجماهيرية المخطط لها بمجرد تسجيل 500 ألف شخص دعمهم على موقع إلكتروني.

وقالت قناة الفريق عبر تطبيق تيليجرام، اليوم الثلاثاء، "مهمتنا التالية هي احتجاج في جميع أنحاء روسيا خلال هذا الربيع".

وبعد ساعات قليلة من إطلاق الموقع الإلكتروني "فري دوت نافالني دوت كوم"، سجل أكثر من 61 ألف شخص به لإعلان استعدادهم للمشاركة في الفعالية، مع وضع مواقعهم على خريطة تفاعلية.

ويطالب المنظمون بالإفراج عن المعارض نافالني والإطاحة بالرئيس فلاديمير بوتين.

وفي حين أنهم يتعهدون بأن الاحتجاجات القادمة ستكون أكبر عمل من هذا القبيل في التاريخ الروسي الحديث، يشك البعض في أنها يمكن أن تحشد نفس الدعم الذي قدمته في بداية العام، عندما خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع للاحتجاج ضد القبض على نافالني.

وصدر حكم ضد نافالني "44 عاما" بالسجن في معسكر عقابي في أوائل فبراير لانتهاكه بنود الإفراج المشروط من حكم سابق، بينما كان يتعافى من تسميمه في ألمانيا.