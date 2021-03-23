مديرية الشباب بالإسكندرية تكرم أمهات شهداء الوطن تقديرا لتضحيتها

كرمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، ممثلة في إدارة إعداد القادة، اليوم الاثنين، 10 أمهات شهداء الوطن تقديرا لتضحيتها، خلال احتفالية بعيد الأم في مبادرة من شباب برلمان الإسكندرية.



في إطار توجيهات السيد الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بالاحتفالات بعيد الأم.

وأشار البيان الصادر عن المديرية اليوم، أنه تم تكريم كلا من والدة الرائد محمود سامي عبدالرحمن، أرملة العقيد تامر محمد محمد لطفي (نجوى إبراهيم)، ووالدة المجند أحمد فؤاد كمال (سهير حسين)، وأرملة الرقيب على جلال السيد (رزقة فؤاد)، ووالدة الرقيب أمنية محمد رشدي (صابرة بركات عبدالله).

واستكمل تكريم والدة الرقيب إبراهيم محمد عبدالعال (صفية إبراهيم أحمد)، وأرملة الرقيب أحمد مبروك محمد (مروة أحمد غفير)، ووالدة المجند السيد محمد السيد (زينب أحمد إمام)، ووالدة مساعد شهيد السيد السيد البيهاص (عواطف عبدالرحيم معروف)، وأرملة مساعد شهيد السيد محمد محمد منصور(وطنية عبدالعال).



وقال الدكتور صفاء الشريف، إن تلك السيدات يقفن في جانب آخر من الحياة بعد فقدان فلذات أكبادهن، وأزواجهن ورغم الحزن والألم الذي يعتصر قلوبهن من صدمة الفراق إلا أنهن صامدات، صابرات، رائدات، وسيدات الوطنية، قدمن أبناءهن فداء للوطن ودفاعا عن الأرض والعرض والشرف، ليلقبن بـ(أمهات شهداء الوطن والواجب) من شباب رجال الجيش والشرطة، يقفن في يوم عيد الأم في قمة المثاليات التي لا يضاهي أي تكريم لهن قيمة تضحيات أبنائهن ولا صبرهن على مصاب فراق أعز الأحباب.



