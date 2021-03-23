برانديلي يستقيل من تدريب فيورنتينا

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أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن تشيزاري برانديلي استقال من منصب المدير الفني للفريق.

وذكر النادي في بيان نشره بموقعه على الإنترنت :"برانديلي قدم استقالته اليوم الثلاثاء، وتقبل النادي قراره بمشاعر حزن عميق، معترفا بأن الأسباب وراء رحيله تتجاوز كرة القدم."

ورفض برانديلي، مدرب المنتخب الإيطالي السابق، مواجهة الصحافة عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام ميلان 2 / 3 أمس الأول الأحد.

تحت قيادة برانديلي /63 عاما/، حقق الفريق خمسة انتصارات مقابل عشر هزائم وستة تعادلات.

وكان برانديلي قد تولى تدريب الفريق خلفا لجيوسيبي اياتشيني في نوفمبر الماضي، وهي الفترة الثانية له في تدريب الفريق.

ويحتل فيورنتينا المركز الرابع عشر في الدوري الإيطالي بفارق سبع نقاط أمام أقرب مراكز الهبوط، وذلك قبل عشر مراحل من نهاية المسابقة.