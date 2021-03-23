 فتح باب المزايدة على لوحة رسمها فنان الجرافيتي بانكسي لمستشفى إنجليزي - بوابة الشروق
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فتح باب المزايدة على لوحة رسمها فنان الجرافيتي بانكسي لمستشفى إنجليزي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 6:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 6:56 م

من المقرر أن يتم في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، فتح باب المزايدة على لوحة رسمها فنان الجرافيتي البريطاني الغامض، بانكسي، لمستشفى إنجليزي.

وقد تم تعليق العمل الفني، "جيم تشينجر"، للفنان الشهير الذي مازالت السرية تحيط بهويته، في مستشفى "ساوثهامتون" بجنوب إنجلترا، خلال الموجة الأولى من تفشي الوباء في بريطانيا العام الماضي.

وتجسد اللوحة المرسومة باليد، طفلا صغيرا يلعب بدمية ترتدي قناعا وعباءة، بينما تظهر دميتا "باتمان" و"سبايدرمان" في سلة مهملات قريبة.

وقد تم صنع اللوحة لأنها "تقدم صورة للأمل"، وتمثل "تكريما شخصيا لأولئك الذين يواصلون مكافحة الوباء".

ومن المنتظر أن تحصد اللوحة أكثر من 3 ملايين جنيه استرليني (15. 4 مليون دولار)، لصالح هيئة خدمات الصحة الوطنية ببريطانيا.

وقد تم عمل نسخة من اللوحة وتسليمها للمستشفى.

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