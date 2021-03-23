 وزيرة خارجية ليببا تؤكد الحاجة للتنسيق لمعالجة أسباب النزاع فى ليبيا - بوابة الشروق
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وزيرة خارجية ليببا تؤكد الحاجة للتنسيق لمعالجة أسباب النزاع فى ليبيا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 10:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 10:11 م

أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، الحاجة إلى نهج أكثر تنسيقاً لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في ليبيا، من أجل إطلاق عملية شاملة وواقعية للمصالحة الوطنية والعدالة التصالحية.

وأوضحت البعثة الأممية، في بيان أوردته بوابة "الوسط" الليبية، اليوم الثلاثاء، أن المنقوش أعربت خلال لقائها مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيش، في العاصمة الليبية طرابلس، عن تقديرها لدعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لليبيا خلال هذا الوقت الحرج.

ومن جانبه، جدد كوبيش استعداد المنظمة الدولية لحشد الخبرات الفنية اللازمة لمساعدة الحكومة الليبية الجديدة في مختلف المجالات لضمان انتقال فعال إلى مرحلة الاستقرار والسلام الدائم.

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