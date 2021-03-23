برلين تتوقع وصول أكثر من 15 مليون جرعة من لقاح كورونا في أبريل

أشارت توقعات وزارة الصحة الألمانية إلى حدوث ارتفاع ملحوظ في واردات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا بعد عيد القيامة المقبل.

وأفادت توقعات للوزارة اليوم الثلاثاء بأن من الممكن قدوم ما يصل إلى 15.3 مليون جرعة لقاح في الفترة بين 5 أبريل وحتى أول مايو المقبلين، لافتة إلى أن هذا الأمر يمكن أن يزيد من وتيرة التطعيم ضد كورونا.

في الوقت نفسه، ذكرت الوزارة أن هذه الأرقام تستند إلى توقعات ويكتنفها حالة من عدم اليقين.

وأكثر اللقاحات المتوقع وصولها في الشهر المقبل هو لقاح بيونتيك/فايزر بما يزيد عن 5ر2 مليون جرعة أسبوعيا وإجمالي بأكثر من 10 مليون جرعة حتى أول مايو المقبل، يليه لقاح استرازينيكا بإجمالي 84ر3 مليون جرعة، ثم مودرنا بـ1.43 مليون جرعة.

وأوضحت بيانات الوزارة أن إجمالي عدد جرعات اللقاح التي تم توزيعها على الولايات الألمانية حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري وصل إلى 3ر14 مليون جرعة.

كان كريستوف كروب، مفوض الحكومة الألمانية للقاحات قال في وقت سابق اليوم إنه يتوقع إمكانية ارتفاع وتيرة التطعيم ضد كورونا في ألمانيا بصورة ملحوظة خلال الأسابيع المقبلة عبر زيادة إنتاج اللقاح في البلاد.

وقال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مقطع مسجل اليوم الثلاثاء:" تشير تقديراتي إلى أن بإمكاننا الوصول بمعدل الإنتاج الأسبوعي في مايو المقبل إلى نحو ستة مليون جرعة ومن الممكن رفع هذا المعدل أيضا".