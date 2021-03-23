محاكمة أمير هانوفر في النمسا اليوم

من المقرر أن تتم اليوم الثلاثاء في النمسا، محاكمة إرنست أوجست، أمير هانوفر، سليل واحدة من أقدم الأسر المالكة في أوروبا، وذلك بتهم تتضمن مقاومة السلطات وإلحاق أذى جسدي بالغ.



ويُزعم أن الأمير 67 عاما أعجز نفسه عن طريق تناول الكحوليات والأدوية في نزل الصيد الخاص به، ثم قام أثناء تلك الحالة بإصابة شرطي وتهديد آخر وتهديد موظفين أيضا، إلى جانب أمور أخرى.



وفي حال إدانته، قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام.



وقد حظيت المحاكمة باهتمام كبير في وسائل الإعلام النمساوية والألمانية. وقد تم استدعاء العديد من الشهود وأخصائي في الطب النفسي، للإدلاء بشهادتهم في القضية.