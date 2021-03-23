 اتحاد الصناعات: دراسة آلية استخدام التوكتوك في بعض المناطق خلال الفترة الراهنة - بوابة الشروق
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اتحاد الصناعات: دراسة آلية استخدام التوكتوك في بعض المناطق خلال الفترة الراهنة

أسماء الدسوقي
نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 10:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 10:03 م

قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنه تمت إساءة استخدام «التوك توك» في الفترة الأخيرة، ذاكرًا أن سائقي «التوكتوك» حاليًا عبارة عن صبية فقط.

وأضاف المهندس، في مداخلة عبر لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم، أن اتحاد الصناعات يسعى للوصول إلى الشرعية في استخدام «التوكتوك»، مع الحفاظ على المشروع.

وأكد أن الشكل العام لـ«التوك توك» في الوقت الحالي غير حضاري، مضيفًا أنه يتم دراسة آلية استخدام «التوكتوك» في بعض المناطق خلال الفترة الانتقالية الراهنة.

وذكر أن الصناعة تعاني حاليًا من عدم وجود الصبية، بسبب عملهم على «التوك توك»، موضحًا أنه يتم العمل على إعادة الصانع لمكانه الحقيقي، وكذا إعادة الأمن والأمان، والمنظر الحضاري في القاهرة وباقي محافظات الجمهورية.

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