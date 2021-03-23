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مصرع وإصابة 10 أشخاص في انفجار جنوبي الصين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بكين - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 9:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 9:45 ص

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون، بعد وقوع انفجار في مدينة "قوانغتشو" عاصمة مقاطعة "قوانغدونغ" جنوبي الصين.

وذكرت سلطات المقاطعة -في بيان اليوم- أن الانفجار وقع في قرية "مينغجينغ" التابعة لمدينة قوانغتشو، حيث كان الحادث عملا تخريبيا قام به مواطن يبلغ من العمر 59 عاما، بعدما أشعل مادة قابلة للاشتعال ما أسفر عن وقوع انفجار داخل مبنى بالقرية.

ولقي 5 أشخاص، بمن فيهم المشتبه به، مصرعهم في موقع الحادث، وأصيب 5 آخرون، حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى قريب، فيما فتحت السلطات المعنية تحقيقا للوقوف على كل أسباب وملابسات الحادث.


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