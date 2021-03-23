ماكرون يدعو الطلاب والمتقاعدين من القطاع الطبي للمساعدة بإعطاء اللقاح

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أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في تسريع جهود التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد من خلال تكليف الطلاب والمتقاعدين من القطاع الطبي بالمساعدة في إعطاء الجرعات.

وقال ماكرون، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة إلى صيدلية شمال شرقي فرنسا إنهم يجب أن يكونوا قادرين على التعبئة، مثل رجال الإطفاء، بعد الحصول على التصريح المناسب.

وأضاف أن تلقي الجرعات أولوية وطنية، ويجب أن يتم تقديمها في جميع المراكز المفتوحة على مدار الساعة.

وتلقى ما يقرب من 6.4 مليون شخص اللقاح المضاد لفيروس كورونا في فرنسا حتى مساء الاثنين.

وسجلت الدولة التي يبلغ تعداد سكانها 67 مليون نسمة، حوالي 4.3 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و92 ألف حالة وفاة.