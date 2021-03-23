 السيطرة على حريق شقة سكنية في ظروف غامضة بعين شمس - بوابة الشروق
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السيطرة على حريق شقة سكنية في ظروف غامضة بعين شمس

محمد أبوعوف
نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 11:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 11:30 م

سيطرت قوات الحماية المدينة بالقاهرة، مساء الثلاثاء، على حريق شقة سكنية بمنطقة عين شمس.

تلقى انتصار منصور، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من غرفة عمليات الحماية المدنية، بنشوب حريق بأحد العقارات السكنية بمنطقة عين شمس، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وسلم هيدروليكى وطفايات حريق، وتمكنت من السيطرة على النيران، قبل امتدادها للشقق المجاورة.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بالخدمات لتسيير الحركة فى محيط الحريق، فيما أمر اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، بإحالة الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق.

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