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التعليم تعلن مناهج امتحان شهر أبريل للأول والثاني الثانويين

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نيفين أشرف
نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 11:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 11:40 م

أعلنت وزارة التربية والتعليم مقررات ومناهج امتحان شهر أبريل للصفين الأول والثاني الثانوي.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان مجمع في آخر أبريل وآخر مايو ورقيًا بالمدارس في لجان مؤمنة.

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