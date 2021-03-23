حبس 5 متهمين بقتل طفل وسرقة توكتوك ببني مزار في المنيا

قررت النيابة العامة بمركز بني مزار، تحت إشراف المستشار أحمد الفولي، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، حبس 5 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بقتل طفل، وسرقة التوك توك الذي يعمل عليه.

كان محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، تلقى بلاغا من عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة لطفل يدعى (م.أ - 12 عاما)، مقيم بقرية تابعة لمركز بني مزار، ملقاة بمجري مائي.

وكشفت التحريات الأولية لقطاع البحث الجنائي أن الطفل خرج صبيحة يوم الثلاثاء الماضي، للعمل على توك توك، ولم يعد حتى حلول مساء نفس اليوم، على خلاف عادته بالعودة منتصف النهار يوميا، لتناول وجبة الغذاء في منزل أسرته، وعقب مرور 12 ساعة توجه والده إلى قسم الشرطة، وحرر بلاغا بتغيبه، وبعد مرور 4 أيام تم العثور على جثة الطفل، ملقاه بمجري مائي.

وتمكن فريق البحث الجنائي من كشف لغز الجريمة، وضبط المتهمين وعددهم 5 أشخاص، وذلك بعد بيع التوكتوك الذي تم الاستيلاء عليه من المجني عليه.

وكشفت التحريات، أن المتهم الأول يرتبط بصلة قرابة بالطفل، واستعان بالمتهم الثاني، واستدرج الطفل بحجة توصيلهما لمنطقة نائية، وقتلاه وألقيا جثته بمصرف.

وتبين أن باقي المتهمين ساعدوا المتهمين الأول والثاني في بيع التوكتوك رغم علمهم أنه من متحصلات جريمة سرقة.

وبضبط المتهمين مثلوا جريمة القتل، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة وحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.